Канада отменит налог на цифровые услуги в ожидании сделки с США

Изначально Канада ввела цифровой налог в 2020 году для устранения проблемы, позволявшей технологическим корпорациям, работающим на её территории, не уплачивать сборы с доходов, полученных от канадских пользователей. Несмотря на предпочтение Канадой многостороннего соглашения по налогообложению цифровых сервисов и её сотрудничество с международными партнёрами, включая США, для его выработки, DST был принят как временное решение данной налоговой лакуны.