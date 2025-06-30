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Канада отменит налог на цифровые услуги в ожидании сделки с США

Канадские власти отменили налог на цифровые услуги (DST).

Канадские власти отменили налог на цифровые услуги (DST). Решение обусловлено ожидаемым заключением торгового соглашения с Соединенными Штатами Америки. Соответствующая информация размещена на сайте правительства Канады.

Согласно опубликованному заявлению, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп достигли договорённости о возобновлении переговорного процесса по торговой сделке к 21 июля 2025 года.

Взимание налога будет прекращено 30 июня текущего года, а министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань в ближайшее время представит законопроект об отмене действующего законодательства о DST.

Изначально Канада ввела цифровой налог в 2020 году для устранения проблемы, позволявшей технологическим корпорациям, работающим на её территории, не уплачивать сборы с доходов, полученных от канадских пользователей. Несмотря на предпочтение Канадой многостороннего соглашения по налогообложению цифровых сервисов и её сотрудничество с международными партнёрами, включая США, для его выработки, DST был принят как временное решение данной налоговой лакуны.

После установления Канадой цифрового сбора Трамп заявил о «немедленном» прекращении Соединёнными Штатами торговых переговоров. Американский лидер утверждал, что Канада следует примеру Европейского Союза, внедрившего аналогичный налог. Трамп также предупредил о введении новых таможенных пошлин для канадского бизнеса в течение недели.

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