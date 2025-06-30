MWM: российская армия обладает более современной авиацией, чем украинская

«Все F-16, поставленные ВВС Украины, были вариантами ранних времен холодной войны, их авионика считается давно устаревшей. Это основной фактор, который ставит их в крайне невыгодное положение по сравнению с современными российскими истребителями. Тот факт, что самолеты летали в течение десятилетий до поставки, также значительно увеличил их потребности в техобслуживании и эксплуатационные расходы, в то время как возраст подавляющего большинства российских истребителей не достиг 15 лет», — говорится в публикации издания.