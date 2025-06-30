Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корчунов призвал Норвегию и НАТО прекратить попытки искусственного нагнетания напряженности на Шпицбергене

Посол Корчунов: РФ заинтересована в мирном использовании архипелага Шпицбергена.

Источник: Комсомольская правда

Россия выражает серьезную обеспокоенность в связи с попытками вовлечения архипелага Шпицберген в военные планы Норвегии и стран НАТО. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что такие действия нарушают положения Договора о Шпицбергене 1920 года, который закрепляет исключительно мирный статус архипелага и запрещает использование его территории в военных целях.

«Видим попытки вовлечения Шпицбергена в орбиту военно-политического планирования Норвегии с подключением США и НАТО», — сказал Корчунов.

Особую тревогу Москвы вызывает непрозрачная деятельность на архипелаге объектов двойного назначения, которые могут применяться не только для гражданских нужд, но и для решения военных задач, включая проведение операций против третьих стран.

«Российская сторона заинтересована в мирном использовании Арктики в целом и призывает к отказу от любых шагов, ведущих к искусственному нагнетанию напряженности на Шпицбергене и в этом регионе вообще», — резюмировал посол.

Прежде глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва фиксирует попытки Запада милитаризировать Арктику. РФ фиксирует попытки поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше