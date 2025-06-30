Корчунов призвал Норвегию и НАТО прекратить попытки искусственного нагнетания напряженности на Шпицбергене

Россия выражает серьезную обеспокоенность в связи с попытками вовлечения архипелага Шпицберген в военные планы Норвегии и стран НАТО. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в интервью РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что такие действия нарушают положения Договора о Шпицбергене 1920 года, который закрепляет исключительно мирный статус архипелага и запрещает использование его территории в военных целях.
«Видим попытки вовлечения Шпицбергена в орбиту военно-политического планирования Норвегии с подключением США и НАТО», — сказал Корчунов.
Особую тревогу Москвы вызывает непрозрачная деятельность на архипелаге объектов двойного назначения, которые могут применяться не только для гражданских нужд, но и для решения военных задач, включая проведение операций против третьих стран.
«Российская сторона заинтересована в мирном использовании Арктики в целом и призывает к отказу от любых шагов, ведущих к искусственному нагнетанию напряженности на Шпицбергене и в этом регионе вообще», — резюмировал посол.
Прежде глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва фиксирует попытки Запада милитаризировать Арктику. РФ фиксирует попытки поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО.