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В Одессе атакован промышленный объект

В Одессе случился пожар на промышленном предприятии после удара по объекту. Об этом сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Источник: Life.ru

Возгорание на объекте. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны.

Сообщается, что с места происшествия поступали данные о сильном запахе краски и газа. Видеоматериалы демонстрируют возгорание, возникшее в ночное время, которое продолжалось вплоть до рассвета. Свидетели отметили густой чёрный дым, поднимающийся над территорией.

Ранее в городе Дрогобыч Львовской области Украины произошли взрывы и пожар, в результате которых пострадал объект промышленного назначения. Власти города призвали жителей не выходить из дома и закрыть окна в связи с чрезвычайной ситуацией.