В Одессе атакован промышленный объект

Возгорание на объекте. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны.
Сообщается, что с места происшествия поступали данные о сильном запахе краски и газа. Видеоматериалы демонстрируют возгорание, возникшее в ночное время, которое продолжалось вплоть до рассвета. Свидетели отметили густой чёрный дым, поднимающийся над территорией.
Ранее в городе Дрогобыч Львовской области Украины произошли взрывы и пожар, в результате которых пострадал объект промышленного назначения. Власти города призвали жителей не выходить из дома и закрыть окна в связи с чрезвычайной ситуацией.