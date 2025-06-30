В феврале 2024 года премьер-министр Никол Пашинян сообщил о заморозке членства страны в ОДКБ. По утверждению Еревана, члены организации не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. В апреле 2025-го в ОДКБ говорили, что Армения сохраняет рабочие контакты с организацией, хотя членство страны поставлено на паузу. На прошлой неделе МИД Армении заявил, что примет окончательное решение по членству в ОДКБ, если партнеры, включая Россию, не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана на армянской территории.
Глава МИД Армении не приедет на встречу глав МИДов ОДКБ
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не посетит заседание совета глав МИДов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизии. Об этом сообщили ТАСС в киргизском внешнеполитическом ведомстве. Там допустили, что представитель Армении может принять участие в встрече по видеосвязи. МИД Армении пока никак не комментировал отсутствие министра на заседании.
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