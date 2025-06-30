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Звезда «Убойной силы» Вадим Алферов истек кровью после удара дрона

Российский актер Вадим Алферов погиб при освобождении Курской области.

Российский актер Вадим Алферов погиб при освобождении Курской области. Он вместе с сослуживцами отправился на второе свое задание и попал под удар вражеского дрона, рассказал подробности гибели звезды сериалов его друг Сергей Шолох, передает «АиФ».

Алферов, по словам товарища, свой последний бой принял в Суджанском районе. Он истек кровью до прибытия эвакуационной группы.

«Вадик погиб 28 ноября, попав под дроны, был ранен и истек кровью. В начале мая жена опознала его по видеосвязи», — отметил Шолох.

Он также пояснил, что Вадим пытался отправиться на фронт добровольцем. Однако его не принимали в отряд из-за отсутствия боевого опыта. Но все же в октябре прошлого года он смог заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на передовую.

Похоронили актера Алферова в мае этого года на Южном кладбище Северной столицы. Он был известен в России по ролям в культовых сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и других.