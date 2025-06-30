Несколько участвовавших в операции «Поток» бойцов покинут ВС РФ из-за здоровья

Генерал-лейтенант Российской Армии, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, часть личного состава подразделения, принимавшего участие в операции «Поток», уйдет со службы из-за проблем со здоровьем. Подробностями он поделился с ТАСС.
«Не будем озвучивать цифры — несколько из них, наверное, будут комиссованы, остальные уже вернулись в строй», — отметил Апти Алаудинов в ходе беседы с корреспондентом информагентства.
Операция «Поток» была проведена российскими военнослужащими в начале марта 2025 года — в ней принимали участие более 600 бойцов, набранных из нескольких подразделений. Они обошли позиции ВСУ в курской Судже с помощью подземного трубопровода и нанесли тыловой удар, сыграв ключевую роль в освобождении приграничья от оккупантов.
Ранее Апти Алаудинов сообщил, что большая часть участников операции «Поток» все же прошла реабилитацию и вернулась в строй.
В свою очередь, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в рамках эксклюзивной беседы с «МК» рассказал о том, как герои этого спецзадания создали основу для летнего наступления Вооруженных сил РФ.