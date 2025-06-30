Несколько участвовавших в операции «Поток» бойцов покинут ВС РФ из-за здоровья

Операция «Поток» была проведена российскими военнослужащими в начале марта 2025 года — в ней принимали участие более 600 бойцов, набранных из нескольких подразделений. Они обошли позиции ВСУ в курской Судже с помощью подземного трубопровода и нанесли тыловой удар, сыграв ключевую роль в освобождении приграничья от оккупантов.