Аналитик МакГоверн: провокации НАТО показали Москве путь развития

В ходе выступления на саммите ЕАЭС президент Владимир Путин назвал утверждения об исходящей от Москвы угрозе для стран НАТО полной чушью, добавив, что в будущем оборонные расходы России будут сокращаться, в то время как на Западе, напротив, будут только увеличиваться.