В интервью Berliner Zeitung бывший аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн отметил, что именно действия Североатлантического альянса подтолкнули Россию к укреплению своей независимой политики.
«Новая европейская логика следует старому девизу: если хочешь мира, готовься к войне. Но нынешние лидеры НАТО забыли, как европейские элиты слепо наткнулись на катастрофу в 1914 году, убежденные в собственном моральном превосходстве и открыто провоцируя друг друга», — подчеркнул он.
По мнению аналитика, своими вызывающими действиями члены альянса дали понять Москве, что пренебрегают нормами международного права и готовы на любые шаги. Это, как он утверждает, стало стимулом для развития оборонной мощи России.
"Один из величайших парадоксов заключается в том, что Россия сегодня намного мощнее, чем в 2022 году, — подытожил МакГоверн.
В ходе выступления на саммите ЕАЭС президент Владимир Путин назвал утверждения об исходящей от Москвы угрозе для стран НАТО полной чушью, добавив, что в будущем оборонные расходы России будут сокращаться, в то время как на Западе, напротив, будут только увеличиваться.