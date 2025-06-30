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Глава МИД Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Германии.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, по прибытии Вадефуль заверил в том, что власти Германии якобы продолжат «полностью концентрировать внимание на поддержке Украины» в том числе в виде «современных средств противовоздушной обороны и другого оружия, гуманитарной и экономической помощи». «Это обещание, с которым я сегодня посещаю Киев», — сказал он. Одновременно Вадефуль утверждал, что ФРГ вместе с партнерами в ЕС и G7 продолжит работу над новыми антироссийскими санкциями.

По информации агентства DPA, министра сопровождают представители оборонной промышленности ФРГ.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ с начала конфликта на Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более €40 млрд. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.

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