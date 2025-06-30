В Башкирии многодетным компенсируют обучение детей в колледжах при вузах

Как отметил председатель парламента Константин Толкачев, многодетным семьям возвращается половина стоимости очного обучения детей в техникумах и колледжах республики. За учебный год семья может получить до 30 тысяч рублей за одного ребенка, обучающегося на коммерческой основе по среднему профессиональному образованию.
Однако ранее закон не распространялся на студентов, обучающихся на платной основе в колледжах при высших учебных заведениях.
«Мы устранили этот пробел — теперь и эта категория студентов сможет претендовать на компенсацию. Всего таких студентов в республике 620. Более того, они смогут получить компенсацию и за прошлый 2024/25 учебный год», — сказал Константин Толкачев.
В Госсобрании уточнили, что компенсации предоставляются не только семьям с тремя несовершеннолетними детьми, но и тем, у кого есть дети до 23 лет, обучающиеся очно. Исключение составляют дети, уже состоящие в браке или находящиеся на полном государственном обеспечении.
Ранее «Башинформ» сообщал, что выплату на погашение ипотеки многодетным могут поднять до 900 тысяч рублей.