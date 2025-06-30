В Башкирии многодетным компенсируют обучение детей в колледжах при вузах

В Госсобрании уточнили, что компенсации предоставляются не только семьям с тремя несовершеннолетними детьми, но и тем, у кого есть дети до 23 лет, обучающиеся очно. Исключение составляют дети, уже состоящие в браке или находящиеся на полном государственном обеспечении.