Глава МИД Армении не приедет на Совет министров иностранных дел ОДКБ

В Госдуме России недавно отметили, что армянская сторона сознательно уклоняется от уплаты взносов в Организацию Договора о коллективной безопасности. Там же обратили внимание на то, что Ереван стремится к переориентации на Запад, но при этом хочет сохранить экономические выгоды от сотрудничества с РФ и другими странами организации.