Глава МИД Армении не приедет на Совет министров иностранных дел ОДКБ

Заседание министров состоится сегодня, 30 июня.
Армения в феврале прошлого года заморозила свое участие в ОДКБ, заявив, что не был выполнен договор о коллективной безопасности в отношении Еревана, в особенности в 2021—2022 годах.
В Госдуме России недавно отметили, что армянская сторона сознательно уклоняется от уплаты взносов в Организацию Договора о коллективной безопасности. Там же обратили внимание на то, что Ереван стремится к переориентации на Запад, но при этом хочет сохранить экономические выгоды от сотрудничества с РФ и другими странами организации.