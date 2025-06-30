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Глава МИД Армении не приедет на Совет министров иностранных дел ОДКБ

Заседание состоится 30 июня в Киргизии.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не приедет на Совет министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизию. Об этом сообщило само армянское министерство.

Заседание министров состоится сегодня, 30 июня.

Армения в феврале прошлого года заморозила свое участие в ОДКБ, заявив, что не был выполнен договор о коллективной безопасности в отношении Еревана, в особенности в 2021—2022 годах.

В Госдуме России недавно отметили, что армянская сторона сознательно уклоняется от уплаты взносов в Организацию Договора о коллективной безопасности. Там же обратили внимание на то, что Ереван стремится к переориентации на Запад, но при этом хочет сохранить экономические выгоды от сотрудничества с РФ и другими странами организации.