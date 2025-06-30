Посол Корчунов: Норвегия взяла курс на обрыв связей с Россией

«Я не могу предсказать, вернутся ли норвежские компании на российский рынок. Я считаю, что решение будет приниматься российской стороной на основе прагматичного подхода и с учётом действий этих компаний в прошлом», — сказал Корчунов, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия вернуть норвежские компании на свой рынок и заинтересована ли она в этом.