Посол Корчунов: Норвегия взяла курс на обрыв связей с Россией

Норвегия взяла курс на разрыв торгово-экономических отношений с Россией. Это решение негативно сказалось на бизнесе Норвегии, который пострадал от санкций, введённых против России. Однако есть те, кто заинтересован в восстановлении отношений, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло.
«С сожалением должен отметить, что Норвегия выбрала путь конфронтации и разрыва торгово-экономических отношений. Также я знаю, что норвежские компании пострадали от санкций, введённых против России», — сказал Николай Корчунов.
По словам посла, некоторые компании опасаются преследования и поэтому не хотят взаимодействовать с Россией. Однако есть и те, кто заинтересован в восстановлении отношений.
«Я не могу предсказать, вернутся ли норвежские компании на российский рынок. Я считаю, что решение будет приниматься российской стороной на основе прагматичного подхода и с учётом действий этих компаний в прошлом», — сказал Корчунов, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия вернуть норвежские компании на свой рынок и заинтересована ли она в этом.
Ранее Корчунов рассказал, что правительство Норвегии не препятствует поездкам наёмников на Украину, ограничиваясь лишь рекомендациями воздержаться от таких путешествий.