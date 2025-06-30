Усиление контроля за мигрантами, увеличенный лимит по европротоколу и защита граждан от мошенников: Какие законы вступают в силу с июля

Ужесточается уголовная ответственность в области противодействия мошенничеству. Теперь не только сами мошенники, но и те, кто сознательно помогает им обналичивать средства через чужие банковские карты, могут получить до шести лет лишения свободы. Наказание коснётся и тех, кто передаёт преступникам данные своих счетов или выполняет их указания по переводу денег.