Усиление контроля за мигрантами, увеличенный лимит по европротоколу и защита граждан от мошенников: Какие законы вступают в силу с июля

В России с июля 2025 года начинают действовать важные законодательные изменения, о которых сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Новые нормы касаются борьбы с мошенничеством, миграционного контроля и банковской сферы.
Ужесточается уголовная ответственность в области противодействия мошенничеству. Теперь не только сами мошенники, но и те, кто сознательно помогает им обналичивать средства через чужие банковские карты, могут получить до шести лет лишения свободы. Наказание коснётся и тех, кто передаёт преступникам данные своих счетов или выполняет их указания по переводу денег.
Серьёзные изменения ждут сферу миграционного контроля. С июля операторам связи запрещено обслуживать иностранных граждан, не прошедших биометрическую идентификацию в салонах связи. Кроме того, в единый реестр населения теперь будут вносить сведения о дактилоскопической регистрации мигрантов.
В банковской сфере с 1 июля кредитные организации начнут предлагать специальные социальные счета и вклады для получателей государственной поддержки. По таким вкладам можно будет разместить до 50 тысяч рублей под максимальную ставку, доступную для годовых вкладов физических лиц. При этом переводы до 20 тысяч рублей в месяц и обслуживание этих продуктов останутся бесплатными.
С 5 июля ужесточается наказание за разглашение банковской, коммерческой и налоговой тайн. За такие нарушения, совершённые группой лиц или причинившие крупный ущерб, предусмотрено до пяти лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей. Если же преступление повлекло тяжёлые последствия, срок может достичь семи лет.
В этот же день вступает в силу изменение по европротоколу. Максимальная сумма страховой выплаты при оформлении ДТП без вызова сотрудников ГИБДД увеличивается со 100 до 200 тысяч рублей. При этом у участников аварии должны быть зафиксированы повреждения.
Кроме того, с 1 июля в России повысятся суммы в платежках за ЖКХ. Коммунальные услуги подорожают в среднем на 12%. При этом в правительстве отметили, что для регионов утверждено допустимое отклонение. Например, в Челябинской области тарифы вырастут на 22,8%.