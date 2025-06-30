Володин напомнил об ужесточении контроля за мигрантами и усилении борьбы с мошенниками

«Вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников», — сообщил Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что теперь за приобретение или использование чужих банковских карт для вывода денег, полученных обманным путем, предусмотрено уголовное наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Также ответственность наступает за передачу своей карты или банковских данных мошенникам из корыстных побуждений, а также за совершение финансовых операций по их указанию.