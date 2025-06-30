Володин напомнил об ужесточении контроля за мигрантами и усилении борьбы с мошенниками

Володин заявил о вводе дополнительных мер по защите граждан от мошенников.
В июле в России вступают в силу новые законы, направленные на усиление защиты граждан от мошеннических схем и ужесточение контроля за мигрантами. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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«Вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников», — сообщил Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что теперь за приобретение или использование чужих банковских карт для вывода денег, полученных обманным путем, предусмотрено уголовное наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Также ответственность наступает за передачу своей карты или банковских данных мошенникам из корыстных побуждений, а также за совершение финансовых операций по их указанию.
Кроме того, ужесточаются правила предоставления услуг связи иностранным гражданам. Теперь операторы не смогут оказывать услуги тем мигрантам, которые не прошли личную идентификацию по биометрическим данным в салоне связи. В реестре сведений о населении будет фиксироваться информация о прохождении мигрантами обязательной дактилоскопической регистрации.
Володин также отметил, что с начала июля системно значимые банки начнут открывать специальные счета и вклады с выгодными ставками для граждан, получающих социальную поддержку. Предельный размер вклада — 50 тысяч рублей. Также ужесточается ответственность за разглашение банковской тайны. За подобное преступление может грозить штраф в размере до пяти миллионов рублей.
Кроме того увеличивается лимит по европоротоколу. Как следует из карточек, опубликованных спикером Госдумы, максимальная сумма возмещения по ОСАГО при оформлении ДТП без вызова сотрудников повышается до 200 рубелей.
В конце месяца также вступит в силу закон о защите географических указаний на товарах. Вводится ответственность за незаконное использование «географического указания» объекта, а также соответствующих и схожих с ним обозначений.