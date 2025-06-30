Над Курской областью и Азовским морем уничтожили 15 БПЛА. Военная операция, день 1223-й

08:55 Турция рассчитывает, что возможный третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле будет конструктивным и позволит продвинуться в процессе урегулирования — РИА Новости.
08:46 ❗️В Киев прибыл новый глава МИД Германии Йоганн Вадефуль.
08:34.
08:26 Российские военные уничтожили за сутки на волчанском и липцовском направлениях десять штурмовых групп ВСУ — ТАСС.
08:24 Конфликт на Украине завершится только тогда, когда украинские власти окончательно лишатся возможности угрожать России и ее народу, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости:
«Как это будет — вопрос военной и политической стратегии».
08:20 Украинский суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества блогера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов).
«Мне доподлинно известно, что я уже давно нахожусь в списках на устранение украинскими спецслужбами. То есть, объявлен там некий ценный приз за мою голову», — сказал экс-военкор РИА Новости.
08:13.
08:07 По данным The Wall Street Journal, удержание Сумской области обходится ВСУ большими жертвами, чем необходимо. Находящиеся в Курской области украинские солдаты предполагали, что на границе построят прочные оборонительные позиции, однако там оставили устаревшие окопы, которые не защищают от дронов.
«В некоторых случаях солдаты теперь роют окопы на своих позициях под обстрелом дронов», — сказано в материале.
Кроме этого, ВСУ не заминировали некоторые районы Сумской области.
08:03 ❗️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА: десять над Курской областью, пять над акваторией Азовского моря.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1223-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.