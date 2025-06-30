Вероломное вторжение вооруженных формирований Украины на Курскую землю в августе прошлого года стало суровым испытанием не только для местных жителей, но и для тысячи граждан, добровольно вступивших в ряды добровольческих формирований для защиты приграничья. Однако эта агрессия, как и прежде, не смогла сломить дух народа, а напротив — еще раз заставила каждого с предельной ясностью осознать простую и вечную истину: только в сплоченности, в едином порыве — наша сила и залог победы над врагом. Корреспондент «МК» пообщалась с жителем культурной столицы, принявшим решение стать защитником курян и записавшимся в добровольцы.
Весть о нападении на Курскую область мгновенно облетела всю страну. И как всегда в трудный час, мужчины и женщины со всех уголков нашей необъятной Родины откликнулись на зов сердца, движимые горячим желанием защитить родную землю, своих соотечественников и честь России.
События на Курщине — не просто эпизод обороны. Это мощное напоминание о том, что наша сила — в единстве народа. И пока это единство незыблемо, пока есть те, кто добровольно встает на защиту Родины, победа будет за нами.
«Арон» — доброволец, замполит одного из стрелковых батальонов добровольческой бригады «Барс-Курск». Свой боевой путь начинал старшим стрелком. Вырос в военной семье. С одной стороны — все военные, с другой — казаки. Рассказывает, что всю жизнь тяготел к военной службе. Решение вступить в ряды добровольцев зрело у мужчины давно, но сдерживали семейные обстоятельства. Супруга находилась в положении.
— 7 августа 2024, когда враг вторгся на Курскую землю, у меня родился сын. Моя жена родом из этих мест. Поэтому, когда мне поступило предложение вступить в «Барс-Курск», я понял, что «звезды сошлись», — рассказывает доброволец.
«Арон» признается, что с решением долго затягивать не стал. В 9 утра приехал в военкомат, к обеду прошел медкомиссию и оформил необходимые документы, а уже вечером уехал в Курск. Супруга выбор приняла и поддержала.
Несмотря на то, что военная служба не санаторий, и бойцам зачастую приходится справляться с тяжелой физической нагрузкой, добровольцу сложнее всего было привыкнуть не нагрузкам, а к четкому выполнению приказов без обсуждения. На «гражданке» мужчина юыл сам себе голова, активистом. В 19 лет вступил в партию, всегда придерживался и всячески отстаивал антифашистские взгляды. В 2014 году перешел в движение Захара Прилепина. Является кандидатом в муниципальные депутаты одного из муниципальных округов Санкт-Петербурга. С начала СВО занимался сбором и отправкой на фронт гуманитарной помощи.
К решению вступить в ряды добровольцев «Арон» подошел серьезно. Помимо того, что с детства занимался спортом и умел обращаться с оружием, перед заходом в бригаду отучился на оператора беспилотников, прошел курсы снайперов, несколько курсов тактической медицины. Замполит убежден, что так должен поступать каждый, кто решает добровольно отправиться на фронт.
— Любой мужчина элементарно должен уметь постоять за себя и быть способным защитить Родину. Приняв решение зайти в подразделение, не надо считать, что там тебя всему научат. Лучше начать готовиться заранее. Тебе самому будет потом легче. И перед сослуживцами не стыдно. Боеспособность отдельно взятого бойца — это сила отряда.
— Для себя определили сколько будете служить?
— Пока не закончится спецоперация, пока озвученные президентом задачи не будут выполнены. Владимир Владимирович на экономическом форуме в Санкт-Петербурге назвал украинцев братским народом, и я полностью с ним согласен. Поэтому мы должны помочь им избавиться от нацистских и неонацистских течений, которые мешают обычным людям жить.
— Наверняка есть какая-нибудь запомнившаяся история. Расскажете? — прошу замполита.
— Конечно. На фронте, как известно без юмора нельзя, поэтому расскажу один забавный случай про «заминированный тапок». Просыпаюсь утром на позициях, дневальный мне сообщает, что кто-то ко входу подбросил берцы — военный ботинок. Выхожу и правда — ботинок стоит. Спрашиваю у всего личного состава — чей, ответ: «не наш».
По правилам безопасности подойти и просто выкинуть его — запрещено, предмет может быть подброшен диверсантом и быть заминирован. Периметр оградили. Сапер пошел за «кошкой», чтобы сдернуть ботинок. Я решил взять ружье и выстрелить в находку на случай, если там есть взрывное устройство, оно бы сдетонировало. Возвращаюсь с ружьем — ботинка нет. Начинаю опять расспрашивать личный состав. И тут выясняется, что один из бойцов оставил берцы сушиться, а наш доблестный четвероногий друг — «Арон» жестом руки показывает на растянувшегося у его ног рыжего пса — украл один ботинок и принес сюда. После этого у обладателя украденного берца появился второй позывной — «заминированный тапок».