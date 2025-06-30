«Заминированный тапок»: доброволец рассказал забавную историю из фронтовой жизни м

По правилам безопасности подойти и просто выкинуть его — запрещено, предмет может быть подброшен диверсантом и быть заминирован. Периметр оградили. Сапер пошел за «кошкой», чтобы сдернуть ботинок. Я решил взять ружье и выстрелить в находку на случай, если там есть взрывное устройство, оно бы сдетонировало. Возвращаюсь с ружьем — ботинка нет. Начинаю опять расспрашивать личный состав. И тут выясняется, что один из бойцов оставил берцы сушиться, а наш доблестный четвероногий друг — «Арон» жестом руки показывает на растянувшегося у его ног рыжего пса — украл один ботинок и принес сюда. После этого у обладателя украденного берца появился второй позывной — «заминированный тапок».