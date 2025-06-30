Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция рассчитывает на конструктивный третий раунд переговоров РФ и Украины

Турецкая сторона надеется, что возможный третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле будет конструктивным.

Источник: Аргументы и факты

Турция рассчитывает на то, что возможный третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле будет конструктивным, передает РИА Новости.

«Мы надеемся на конструктивное продолжение процесса, которое позволит продвинуться в урегулировании конфликта», — сказал турецкий дипломатический источник.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что провел переговоры с российской и украинской делегациями. Он отметил, что есть воля на третий раунд переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что динамика переговорного процесса, касающегося ситуации на Украине, «во многом зависит» от позиции Киева и эффективности посредничества США.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше