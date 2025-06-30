Турция рассчитывает на конструктивный третий раунд переговоров РФ и Украины

Турция рассчитывает на то, что возможный третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле будет конструктивным, передает РИА Новости.
«Мы надеемся на конструктивное продолжение процесса, которое позволит продвинуться в урегулировании конфликта», — сказал турецкий дипломатический источник.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что провел переговоры с российской и украинской делегациями. Он отметил, что есть воля на третий раунд переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что динамика переговорного процесса, касающегося ситуации на Украине, «во многом зависит» от позиции Киева и эффективности посредничества США.