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В Киев прибыл новый глава МИД Германии Вадефуль

Ранее о визите Вадефуля в Киев визите не сообщалось.

В понедельник, 30 июня, стало известно, что на Украину с первым рабочим визитом прибыл новый глава Министерства иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль. Как сообщает немецкий журнал Spiegel, в Киев он прибыл на поезде. Заанее о его визите не сообщалось.

«В понедельник министр иностранных дел Йоханн Вадефуль прибыл на Украину с первым официальным визитом. О поездке не сообщалось заранее из соображений безопасности», — говорится в материале.

Вадефуль убежден в серьезность намерений украинской стороны завершить конфликт и даже успел напомнить о важности введения антироссийских санкций. По его словам, нынешние действия РФ «должны стать для нас в Германии серьезным предупреждением».

Как KP.RU писал ранее, с таким же неожиданным визитом накануне на Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда. Его прибытие в Киев состоялось на фоне завершения его президентского срока.