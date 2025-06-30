В Киев прибыл новый глава МИД Германии Вадефуль

В понедельник, 30 июня, стало известно, что на Украину с первым рабочим визитом прибыл новый глава Министерства иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль. Как сообщает немецкий журнал Spiegel, в Киев он прибыл на поезде. Заанее о его визите не сообщалось.
«В понедельник министр иностранных дел Йоханн Вадефуль прибыл на Украину с первым официальным визитом. О поездке не сообщалось заранее из соображений безопасности», — говорится в материале.
Вадефуль убежден в серьезность намерений украинской стороны завершить конфликт и даже успел напомнить о важности введения антироссийских санкций. По его словам, нынешние действия РФ «должны стать для нас в Германии серьезным предупреждением».
Как KP.RU писал ранее, с таким же неожиданным визитом накануне на Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда. Его прибытие в Киев состоялось на фоне завершения его президентского срока.