В Киев прибыл новый глава МИД Германии Вадефуль

В понедельник, 30 июня, стало известно, что на Украину с первым рабочим визитом прибыл новый глава Министерства иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль. Как сообщает немецкий журнал Spiegel, в Киев он прибыл на поезде. Заанее о его визите не сообщалось.