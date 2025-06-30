Трамп заявил, что все еще мстит КНР за «преступления», несмотря на новую сделку

В ходе интервью журналисту Марии Бартиромо американский Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают предпринимать «ответные» шаги против руководства Китая, несмотря на заключенное ранее торговое соглашение. Стенографию беседы приводит издание The Independent.
«Вы не думаете, что мы поступаем с ними также? Мы поступаем. Мы много чего делаем… Так устроен мир. Это отвратительный мир», — подчеркнул Дональда Трамп в ходе разговора с Марией Бартиромо.
Исходя из приведенного The Independent текстового изложения интервью, журналист спрашивала Президента США о вмешательстве китайских агентов в работу американских СМИ, «краже» авторских прав и распространении ими наркотических веществ.
Отвечая на ее вопросы, Дональд Трамп отметил, что подписанный ранее торговый договор принес в федеральный бюджет «кучу денег», несмотря на продолжающееся противостояние между странами.
Сделка США и Китая была заключена 26 июня. В рамках соглашения оба государства отменили взаимные повышенные тарифы, прекратив тем самым негласную «войну пошлин».