Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль совершил необъявленный визит в Киев. Об этом проинформировало немецкое внешнеполитическое ведомство.
По его сведениям, по прибытии Вадефуль заявил о намерении правительства ФРГ продолжать фокусироваться на поддержке Украины, включая поставки современных систем ПВО и иных вооружений, а также гуманитарное и финансово-экономическое содействие.
«Свобода и будущее Украины — важнейшая задача нашей внешней политики и политики безопасности», — процитировали его заявление. Одновременно министр заверил, что Германия совместно с партнерами по ЕС и «Группе семи» продолжит разработку новых ограничительных мер против России.
Как передает агентство DPA, в составе делегации присутствовали представители германского оборонно-промышленного комплекса.
Германия занимает второе место по объёмам поставок вооружений Украине после Соединённых Штатов. С начала конфликта ФРГ предоставила Киеву различную помощь на сумму, превышающую 40 миллиардов евро. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что насыщение киевского режима оружием лишь способствует затягиванию конфликта.
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