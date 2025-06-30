Володин перечислил вступающие в силу в июле законы

С начала месяца системно значимые банки будут обязаны предлагать специальные счета и депозиты с повышенными процентными ставками для граждан, получающих социальную поддержку. Каждый гражданин сможет открыть один счет и один вклад, максимальный размер которого ограничен 50 тысячами рублей. Процентная ставка по вкладу, согласно новому закону, должна быть не ниже максимальной ставки по вкладам для физических лиц на срок до одного года и составлять не менее половины ключевой ставки. Открытие и обслуживание социального счета с остатком до 20 тысяч рублей будет бесплатным.