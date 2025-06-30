Володин перечислил вступающие в силу в июле законы

В течение июля в России вступают в силу новые законы, направленные на усиление контроля за мигрантами, ужесточение наказаний за раскрытие банковской тайны и внедрение дополнительных инструментов защиты от мошеннических действий. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
С 1 июля в России усиливаются требования к предоставлению услуг связи мигрантам. Операторам будет запрещено предоставлять услуги иностранным гражданам, не прошедшим процедуру идентификации личности в салоне связи и не предоставившим необходимые данные. Также, услуги связи будут недоступны, если у мигранта не расторгнуты ранее заключенные договоры и количество используемых им SIM-карт превышает установленный законом лимит в десять штук.
Согласно принятому закону, с этого же дня информация о прохождении мигрантами дактилоскопической регистрации будет внесена в единый регистр сведений о населении. В этот же регистр будут включены сведения о выдаче иностранным гражданам документов, подтверждающих прохождение обязательной дактилоскопии. Данное требование распространяется на иностранных граждан, прибывающих в Россию на срок более 90 дней.
С начала месяца системно значимые банки будут обязаны предлагать специальные счета и депозиты с повышенными процентными ставками для граждан, получающих социальную поддержку. Каждый гражданин сможет открыть один счет и один вклад, максимальный размер которого ограничен 50 тысячами рублей. Процентная ставка по вкладу, согласно новому закону, должна быть не ниже максимальной ставки по вкладам для физических лиц на срок до одного года и составлять не менее половины ключевой ставки. Открытие и обслуживание социального счета с остатком до 20 тысяч рублей будет бесплатным.
«Иноагентов теперь могут заочно привлекать к ответственности за нарушение порядка деятельности. Это касается в том числе правонарушений, совершенных за рубежом. Даже находясь за пределами России, иноагенты должны осознавать, что не уйдут от наказания за несоблюдение наших законов (вступил в силу 24 июня)», — подчеркнул Володин.
С 5 июля вводится в действие уголовная ответственность за раскрытие банковской тайны. Российское законодательство ужесточает наказание за незаконное получение и разглашение информации, составляющей коммерческую, налоговую и банковскую тайну. За подобные действия предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет и штраф до 5 миллионов рублей.
В этот же день в России в два раза увеличивается максимальная сумма страховой выплаты по ОСАГО при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции, в случае разногласий между участниками аварии. Новая сумма составит 200 тысяч рублей и будет применяться при условии фиксации повреждений с помощью фотосъемки.
С 28 июля в России устанавливается ответственность за неправомерное использование знаков охраны на объектах интеллектуальной собственности, таких как «географическое указание». Данный закон направлен на защиту географических указаний на производимых товарах.