Трамп посетит новый изолятор для мигрантов, окруженный аллигаторами

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп посетит церемонию открытия нового центра для размещения мигрантов, который расположен в национальном парке Эверглейдс во Флориде, пишет Reuters.
Этот центр будет построен на месте бывшего учебного аэродрома, который теперь окружён болотами, где обитают аллигаторы и питоны. Местные жители уже прозвали это место «Аллигатор Алькатрас».
По информации Reuters, в этом центре смогут разместить до 5 тысяч мигрантов. Для их содержания будут использованы палатки, установленные под открытым небом.
Власти Флориды планируют обеспечить безопасность на базе, разместив около 100 военнослужащих. Однако строительство центра вызвало критику со стороны экологических организаций, активистов по защите прав мигрантов и представителей коренных американских племён.
В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал депортировать «миллионы» нелегальных мигрантов. В середине апреля администрация президента США заявила о намерении депортировать до 1 миллиона мигрантов в течение первого года его правления.