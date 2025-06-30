Россия передала сотни страниц доказательств преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в международные организации. Однако «все убирается под сукно». Об этом в понедельник, 30 июня, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
— Наши дипломаты в Вене, Женеве и Нью-Йорке за последние годы передали в их секретариаты сотни страниц доказательств, но, видимо, под давлением западных спонсоров Киева все это убирается под сукно. Постыдная для международных структур ситуация, — цитирует Жданову РИА Новости.
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина пытается опорочить работу России по сбору тел погибших бойцов ВСУ. По его словам, Киев будет растягивать свою часть работы на «непредсказуемое время».
Он также заявил, что Киев, перешедший к терактам на территории РФ, вынуждает Москву прекратить переговоры о мирном урегулировании. По словам Мирошника, переговоры для украинского президента Владимира Зеленского и его окружения — подобно смерти.