«Под сукно»: Жданова заявила, что Россия передала доказательства преступлений ВСУ

— Наши дипломаты в Вене, Женеве и Нью-Йорке за последние годы передали в их секретариаты сотни страниц доказательств, но, видимо, под давлением западных спонсоров Киева все это убирается под сукно. Постыдная для международных структур ситуация, — цитирует Жданову РИА Новости.