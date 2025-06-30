МИД Турции предупредил о желающих подорвать переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о проведении встреч с делегациями обеих стран и отметил, что существует готовность к третьему раунду переговоров. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных консультаций с мировыми лидерами неоднократно подчеркивал необходимость ускорения дипломатических усилий для скорейшего прекращения огня на Украине.