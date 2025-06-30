Алаудинов назвал интернациональную причину смены флага спецназа «Ахмат»

Алаудинов также сообщил, что в связи с тем, что отряд стал многонациональным и многоконфессиональным, то было принято решение о смене флага «Ахмата». Он вбирает в себя две основные конфессии — православие и ислам. Командир спецназа назвал отряд большой семьей, которая «находится на священной войне», не зависимо от национальности и вероисповедания.