Алаудинов назвал интернациональную причину смены флага спецназа «Ахмат»

Командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что в подразделении вместе с чеченцами и русскими служат японец, китайцы и корейцы. Его слова передает РИА Новости.
«Когда я заходил на территорию Донбасса, это 2022 год, добровольцем, в то время в составе спецназа “Ахмат” были одни чеченцы, и спецназ “Ахмат” полностью состоял из представителей чеченской национальности. За эти три года спецназа “Ахмат” стал интернациональным подразделением», — отметил военачальник.
По его словам, отряд сегодня наполовину состоит из русских, четверть представлена чеченцами. Оставшуюся четверть представляют разные национальности как из числа народов России, так и СНГ, и других стран. Он отметил, что плечом к плечу защищают Отечество японец, китайцы и корейцы.
Алаудинов также сообщил, что в связи с тем, что отряд стал многонациональным и многоконфессиональным, то было принято решение о смене флага «Ахмата». Он вбирает в себя две основные конфессии — православие и ислам. Командир спецназа назвал отряд большой семьей, которая «находится на священной войне», не зависимо от национальности и вероисповедания.