«Капитуляция — это не переговоры»: Иран сделал резкое заявление про обогащение урана

Ядерное обогащение Ирана «никогда не прекратится», заявил посол Исламской Республики в ООН Амир-Саид Иравани, подчеркнув, что Тегеран готов к переговорам, но «безоговорочная капитуляция Трампа — это не переговоры».
Посол Ирана в Организации Объединенных Наций Амир-Саид Иравани заявил в воскресенье, что ядерное обогащение в Исламской республике «никогда не прекратится», поскольку оно разрешено в целях использования «мирной энергии» в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия.
«Обогащение урана — это наше право, неотъемлемое право, и мы хотим реализовать это право», — сказал Иравани в интервью CBS News, добавив, что Иран готов к переговорам, но «безоговорочная капитуляция — это не переговоры. Это диктует политику в отношении нас».
Но Иравани заявил при этом, что Тегеран «готов к переговорам, но после этой агрессии это не является надлежащим условием для нового раунда переговоров, и нет никакой просьбы о переговорах и встрече с президентом».
Представитель Ирана в ООН также опроверг информацию о каких-либо угрозах со стороны его правительства безопасности Рафаэля Гросси, генерального директора Международного агентства по атомной энергии, или инспекторам агентства, которых некоторые иранские официальные лица обвиняют в том, что они помогают Израилю оправдывать свои нападения. Инспекторы МАГАТЭ в настоящее время находятся в Иране, но не имеют доступа к иранским ядерным объектам, напоминает The Guardian.
На вопрос ведущей CBS News Маргарет Бреннан, осудит ли он призывы к аресту и казни главы МАГАТЭ, с которыми, по словам госсекретаря США Марко Рубио, выступила газета, близкая к иранскому лидеру, Иравани ответил, что осудит.
«Никакой угрозы нет», — сказал Ирвани, но признал, что парламент Ирана приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Инспекторы, по его словам, «находятся в Иране, они находятся в безопасных условиях, но их деятельность приостановлена. Они не могут получить доступ к нашему сайту… мы считаем, что они не выполнили свою работу».
Иравани также ответил на вопросы о том, почему Тегеран не принял предложения о дипломатическом решении. Ссылаясь на требование Трампа о «безоговорочной капитуляции», Ирвани сказал, что США «диктуют политику по отношению к нам. Если они готовы к переговорам, они увидят, что мы готовы к этому. Но если они захотят диктовать нам, то никакие переговоры с ними невозможны».
Иравани заявил в субботу, что Иран может передать свои запасы обогащенного урана другой стране в случае достижения соглашения с Соединенными Штатами по ядерной программе Тегерана, сообщает новостной сайт Al-Monitor.
По словам Иравани, передача урана, обогащенного на 20% и 60%, не станет красной чертой для Тегерана, добавив, что в качестве альтернативы материал может оставаться в Иране под наблюдением МАГАТЭ.
Но, как он вновь заявил в воскресенье, Иравани подчеркнул, что Иран не откажется от своего права на внутреннее производство урана, что является условием, которое отвергают США.
Комментарии Ирвани прозвучали в тот момент, когда западные страны, включая США, настаивают на том, чтобы Иран возобновил переговоры по своей ядерной программе через неделю после того, как США нанесли удары по трем объектам, что вызвало многодневный жаркий спор о том, были ли объекты «полностью уничтожены», как первоначально утверждал Дональд Трамп, или же они были уничтожены. это задержало, но не уничтожило программу.
Глава МАГАТЭ Гросси сказал CBS, что все «согласны с тем, что это очень серьезный ущерб», но добавил, что Иран, вероятно, сможет начать производить обогащенный уран в течение нескольких месяцев.
«Мощности, которые у них есть, уже есть», — сказал он. «Знаете, я бы сказал, что за считанные месяцы они могут запустить несколько каскадов центрифуг, которые будут производить обогащенный уран, или даже меньше. Но, как я уже сказал, откровенно говоря, нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет».
В воскресенье президент Трамп вновь опроверг сообщения о том, что Иран перевез 400 кг обогащенного на 60% урана в преддверии ударов по Фордо, который считается центром иранской программы обогащения.
«Это очень трудно сделать, опасно, это очень тяжело, к тому же мы не предупредили их заранее, потому что они не знали, что мы приедем», — сказал Трамп ведущей Fox News Марии Бартиромо.
Однако в воскресенье газета Washington Post сообщила, что США получили перехваченные иранские сообщения, в которых высокопоставленные официальные лица Ирана отметили, что ущерб от атаки был не таким разрушительным и масштабным, как они ожидали.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт высмеяла заявления Ирана в комментарии к публикации, в котором она не оспаривала, что такие сообщения были перехвачены.
«Предположение о том, что неназванные иранские официальные лица знают о том, что произошло под сотнями футов завалов, является абсурдом», — сказал Ливитт.
Отдельно в воскресенье Абдолрахим Мусави, начальник штаба вооруженных сил Ирана, как сообщается, сказал министру обороны Саудовской Аравии во время телефонного разговора, что Тегеран не уверен, что Израиль будет соблюдать режим прекращения огня, который положил конец их 12-дневной войне, объявленной Трампом.
«Поскольку мы полностью сомневаемся в соблюдении противником своих обязательств, включая прекращение огня, мы готовы дать ему жесткий ответ в случае повторения акта агрессии», — сказал Мусави, сообщает государственное информационное агентство Турции Anadolu.
Израиль и США «показали, что они не придерживаются никаких международных правил и норм», — добавил иранский генерал. «Мы не начинали войну, но мы ответили агрессору всей нашей мощью».