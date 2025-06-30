«Капитуляция — это не переговоры»: Иран сделал резкое заявление про обогащение урана

«Мощности, которые у них есть, уже есть», — сказал он. «Знаете, я бы сказал, что за считанные месяцы они могут запустить несколько каскадов центрифуг, которые будут производить обогащенный уран, или даже меньше. Но, как я уже сказал, откровенно говоря, нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет».