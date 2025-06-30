«Дипломатические соображения»: отложен суд по делу о коррупции лидера воюющей страны

В одном из дел Нетаньяху и его жена Сара обвиняются в получении предметов роскоши на сумму более 260 000 долларов, таких как сигары, ювелирные украшения и шампанское, от миллиардеров в обмен на политические услуги. В двух других случаях Нетаньяху обвиняют в попытке добиться более благоприятного освещения событий в двух израильских СМИ. Премьер-министр неоднократно просил о переносе судебного процесса с тех пор, как он начался в мае 2020 года.