«Дипломатические соображения»: отложен суд по делу о коррупции лидера воюющей страны

Судебный процесс по делу о коррупции премьер-министр еврейского государства Биньямина Нетаньяху отложен по дипломатическим соображениям и соображениям безопасности. Решение израильского суда отменить слушания по этому затянувшемуся судебному процессу, состоявшиеся на этой неделе, было принято после того, как Дональд Трамп заявил, что дело в отношении его союзника должно быть закрыто.
Израильский суд отменил назначенные на эту неделю слушания по затянувшемуся делу о коррупции Биньямина Нетаньяху, удовлетворив просьбу премьер-министра по секретным дипломатическим соображениям и соображениям безопасности, пишет The Guardian.
«После предоставленных объяснений мы частично принимаем запрос и отменяем на данном этапе слушания по делу господина Нетаньяху, назначенные на эту неделю», — говорится в постановлении окружного суда Иерусалима, опубликованном в Интернете партией Нетаньяху «Ликуд».
В постановлении говорилось, что новые причины, представленные Нетаньяху, главой израильского разведывательного агентства «Моссад» и начальником военной разведки, оправдывают отмену слушаний.
Это произошло, подчеркивает The Guardian, после того, как Дональд Трамп на прошлой неделе призвал закрыть это дело. В комментариях в социальных сетях президент США предположил, что судебный процесс может помешать Нетаньяху присоединиться к переговорам с палестинской военизированной группировкой ХАМАС и Ираном, добавив, что США «не собираются мириться» с продолжающимся судебным преследованием, что побудило Нетаньяху поблагодарить его в сообщении в соцсети.
В своем посте в социальных сетях Трамп назвал дело против израильского премьера «охотой на ведьм», заявив, что судебный процесс «должен быть немедленно отменен или великий герой должен быть помилован».
В 2019 году Нетаньяху было предъявлено обвинение во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием — все это он отрицает, напоминает The Guardian. Он назвал судебный процесс против него организованной охотой на ведьм со стороны левых сил, направленной на свержение демократически избранного лидера правых.
В одном из дел Нетаньяху и его жена Сара обвиняются в получении предметов роскоши на сумму более 260 000 долларов, таких как сигары, ювелирные украшения и шампанское, от миллиардеров в обмен на политические услуги. В двух других случаях Нетаньяху обвиняют в попытке добиться более благоприятного освещения событий в двух израильских СМИ. Премьер-министр неоднократно просил о переносе судебного процесса с тех пор, как он начался в мае 2020 года.
Адвокаты Нетаньяху попросили суд освободить его от дачи показаний в течение следующих двух недель, чтобы он мог сосредоточиться на вопросах безопасности после прекращения огня с Ираном и на фоне продолжающихся боевых действий в Газе, где удерживаются израильские заложники.
Юристы представили суду график работы премьер-министра, чтобы продемонстрировать «национальную потребность в том, чтобы премьер-министр посвящал все свое время и энергию текущим политическим вопросам, вопросам национальной безопасности».
Первоначально суд отклонил ходатайство адвокатов, но в своем воскресном постановлении указал, что изменил свое решение после заслушивания аргументов премьер-министра и других высокопоставленных чиновников.
Представитель израильской прокуратуры отказался комментировать заявления Трампа. Но лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил на прошлой неделе, что Трамп «не должен вмешиваться в судебный процесс в независимой стране».
Трамп сказал, что Нетаньяху «прямо сейчас» ведет переговоры о заключении соглашения с ХАМАСОМ, хотя ни один из лидеров не сообщил подробностей, а официальные лица обеих сторон выразили скептицизм по поводу перспектив скорого прекращения огня.
В пятницу президент-республиканец заявил журналистам, что, по его мнению, прекращение огня близко.