NI: западное оружие не поможет Украине переломить ситуацию на поле боя

Властям Украины надо понять, что никакое западное оружие не сможет изменить в пользу ВСУ баланс сил на поле боя. Такое мнение в статье для The National Interest высказал обозреватель Брэндон Вайхерт, отметил, что Киев спасут только переговоры о мире.
Он считает, что Запад вряд ли сможет выполнить просьбу Владимира Зеленского, который хочет, чтобы Украине передали «не менее семи» зенитно-ракетных комплексов Patriot.
«Ведь у США имеется лишь около 14 батарей Patriot по всему миру. У таких союзников, как Германия, Польша и Греция есть еще комплексы Patriot, но они не хотят их отдавать», — пояснил аналитик.
Вайхерт уверен, что никакая западная военная помощь не сможет лишить Россию огромного преимущества, которого она добилась за последние три года конфликта.
Ранее стало известно, что США сократили расходы на Украину на 2026 финансовый год.