США не смогут помочь Зеленскому, который «умоляет» передать ему ЗРК «Пэтриот»

«Зеленский умоляет Трампа передать больше ракетных комплексов “Пэтриот”… Откровенно говоря, “Пэтриотов” так мало, что даже если бы американцы согласились на просьбу Киева, это мало что изменило бы», — подчеркнул Брэндон Вайхерт в своем материале для TNI.