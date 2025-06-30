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США не смогут помочь Зеленскому, который «умоляет» передать ему ЗРК «Пэтриот»

Обозреватель Брэндон Вайхерт заявил, что новые поставки зенитных ракетных комплексов «Пэтриот» со стороны Соединенных Штатов не смогут помочь боевикам ВСУ улучшить свое положение на фронте.

Обозреватель Брэндон Вайхерт заявил, что новые поставки зенитных ракетных комплексов «Пэтриот» со стороны Соединенных Штатов не смогут помочь боевикам ВСУ улучшить свое положение на фронте. Об этом он написал в статье для издание The National Interest.

«Зеленский умоляет Трампа передать больше ракетных комплексов “Пэтриот”… Откровенно говоря, “Пэтриотов” так мало, что даже если бы американцы согласились на просьбу Киева, это мало что изменило бы», — подчеркнул Брэндон Вайхерт в своем материале для TNI.

По данным обозревателя, у Армии США осталось только 14 единиц ЗРК этой системы, часть из которых передана членам блока НАТО в Европе.

Брэндон Вайхерт добавил, что в мае текущего года у ВСУ было лишь 6 комплексов «Пэтриот», способных вести огонь.

Это не первый раз, когда обозреватель TNI обращает внимание на проблемы в Вооруженных силах США и формированиях киевского режима. Ранее Брэндон Вайхерт заявил, что передовая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» уже сейчас способна эффективно поражать американские военные корабли.

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