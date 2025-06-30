Президент России Владимир Путин неоднократно выражал уверенность в победе России в специальной военной операции (СВО) на Украине. Он подчёркивал, что успех будет достигнут благодаря решимости и мужеству российских военнослужащих. Например, в июне 2025 года, выступая на открытии молодежных центров, Путин заявил, что победа обязательно произойдёт. Он отметил, что «мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет».