МИД будет принимать решения о поддержке Молдовой международных санкций

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел будет принимать решения о присоединении Молдовы к международными санкциями, по итогам консультаций с премьер-министром и другими ответственными государственными органами и учреждениями. Такое положение содержится в одобренном парламентом в первом чтении законопроекте, который направлен на оптимизацию национального механизма внедрения международных ограничительных мер, особенно тех, которые установлены актами Европейского союза.