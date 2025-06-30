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МИД будет принимать решения о поддержке Молдовой международных санкций

Законопроект, разработанный группой депутатов фракции PAS, будет рассмотрен во втором чтении.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел будет принимать решения о присоединении Молдовы к международными санкциями, по итогам консультаций с премьер-министром и другими ответственными государственными органами и учреждениями. Такое положение содержится в одобренном парламентом в первом чтении законопроекте, который направлен на оптимизацию национального механизма внедрения международных ограничительных мер, особенно тех, которые установлены актами Европейского союза.

В документе отмечается, что в сложных случаях принятия санкций МИД может передать вопрос о присоединении к ним на рассмотрение Межведомственному надзорному совету до принятия официального решения.

Другие поправки, включенные в законопроект, предусматривают инструменты регулирования для получивших ограничения товаров, имеющих важное значение, в том числе для национальной безопасности. Проект также направлен на введение рестрикций и мониторинг деятельности организаций, находящихся во владении или под контролем субъектов, попавших под санкции.

Документ также предлагает уточнить полномочия Государственной налоговой службы в процессе блокирования средств и экономических ресурсов субъектов, попавших под санкции. Также вводится срок для исполнения решений Межведомственного надзорного совета в целях обеспечения оперативного и эффективного применения ограничительных мер.

Законопроект, разработанный группой депутатов фракции PAS, будет рассмотрен во втором чтении. Документ позиционируется как часть процесса гармонизации национального законодательства Молдовы со стандартами и практикой Европейского союза.