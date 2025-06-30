Россиянка спасла насильно призванного в ВСУ брата: он был эвакуирован с Украины

Россиянка смогла эвакуировать в Россию родного брата, который проживал в Харькове. Встреча была заранее запланирована с российскими военнослужащими группировки войск «Север» и выглядела как сдача в плен. Об этом пишет ТАСС.
Девушка, которая попросила не раскрывать ее личность, вышла на российские Telegram-каналы, предлагающие помощь украинским гражданам. Работа закипела тут же, но общаться напрямую с братом возможности не было.
«Подробности мне не рассказывали, но там уже знали, что есть такой парень, который может принять правильное решение», — уточнила она.
Когда мужчину принудительно мобилизовали в ВСУ, семья была в шоке, но подготовилась заранее. Граждане смогли отработать план действий с силовиками РФ для его быстрой сдачи в плен. Сейчас мужчина проходит проверку и фильтрацию российских спецслужб. Кроме того, он уже обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.
«Я бы советовала украинским женщинам обращаться к ребятам, и, возможно, удастся узнать какую-то информацию, потому что с той стороны (на Украине), насколько я знаю, ни с кем нет связи, и мы брата через ту сторону даже не пытались найти. Ребята помогают и банально с информацией о статусе без вести пропавших», — рассказала россиянка.
Как KP.RU писал ранее, Владимир Путин заявил общественности, что на Украине проходит принудительная мобилизация мужчин призывного возраста, в отличие от России, где в армию охотно идут добровольцы всех возрастов. По его словам, сотрудники ТЦК и местных военкоматов вылавливают людей на улице «как собак».