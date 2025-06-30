Россиянка спасла насильно призванного в ВСУ брата: он был эвакуирован с Украины

«Я бы советовала украинским женщинам обращаться к ребятам, и, возможно, удастся узнать какую-то информацию, потому что с той стороны (на Украине), насколько я знаю, ни с кем нет связи, и мы брата через ту сторону даже не пытались найти. Ребята помогают и банально с информацией о статусе без вести пропавших», — рассказала россиянка.