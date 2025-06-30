Глава МИД Германии Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщило внешнеполитическое ведомство ФРГ.
Отмечается, что по прибытии министр заверил, что власти Германии продолжат полностью концентрировать внимание на поддержке Украины, в том числе в виде современных средств ПВО и другого оружия, а также гуманитарной и экономической помощи.
Для Вадефуля этот официальный визит стал первым после вступления в должность главы МИД Германии.
Ранее президент Польши Анджей Дуда посетил Украину с необъявленным визитом.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее сказал, что не собирается говорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным из-за опасений эскалации на Украине.