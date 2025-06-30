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Глава МИД Германии Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом

Официальный визит Вадефуля на Украину стал для него первым после вступления в должность министра.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщило внешнеполитическое ведомство ФРГ.

Отмечается, что по прибытии министр заверил, что власти Германии продолжат полностью концентрировать внимание на поддержке Украины, в том числе в виде современных средств ПВО и другого оружия, а также гуманитарной и экономической помощи.

Он также отметил, что ФРГ совместно с партнерами в ЕС и G7 продолжит работу над новыми антироссийскими санкциями.

Для Вадефуля этот официальный визит стал первым после вступления в должность главы МИД Германии.

Ранее президент Польши Анджей Дуда посетил Украину с необъявленным визитом.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее сказал, что не собирается говорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным из-за опасений эскалации на Украине.

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