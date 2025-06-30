Трамп решил надавить на журналистов для раскрытия источников опасной утечки

В последние дни Трамп обрушился на CNN и New York Times за их репортажи об ударах по Ирану. Он осудил освещение событий как «непатриотичное» и даже упомянул о возможности судебного иска. Эти два издания, наряду с несколькими другими, сообщили, что предварительные выводы разведывательного управления Министерства обороны США указывают на то, что удары имели лишь ограниченный успех. Согласно оценке, бомбардировки отсрочили ядерные амбиции Ирана на несколько месяцев, но не привели к полному уничтожению программы.