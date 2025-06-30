Трамп решил надавить на журналистов для раскрытия источников опасной утечки

Трамп рассматривает возможность принуждения журналистов к раскрытию источников, которые допустили утечку информации об Иране. Президент США отвергает распространенную в СМИ информацию о том, что американские военные удары лишь временно прервали ядерные разработки Ирана.
Дональд Трамп заявил, что он рассматривает возможность принуждения журналистов, опубликовавших утечку информации из отчета разведки США, в котором оцениваются последствия недавних американских военных ударов по Ирану, раскрыть свои источники, и президент также заявил, что его администрация может привлечь к ответственности этих журналистов и источники, если они не подчинятся.
В воскресном интервью ведущей Fox News Марии Бартиромо Трамп удвоил свое заявление о том, что авиаудары, нанесенные 21 июня по определенным иранским объектам, успешно подорвали ядерную программу Ирана. Он настаивал на том, что в результате нападений были уничтожены основные запасы обогащенного урана, несмотря на утверждения Ирана о том, что этот материал был перемещен перед нанесением ударов.
Трамп назвал неполной и предвзятой оценку разведывательных данных, о которой идет речь, согласно которой удары лишь временно нарушили ядерные разработки Ирана. В докладе, распространенном среди американских законодателей и сотрудников разведки, делается вывод о том, что нанесенный ущерб был значительно меньше, чем публично заявляла администрация Трампа, отмечает The Guardian.
Президент обрушился с критикой как на законодателей-демократов, так и на представителей СМИ за то, что они поделились частью секретного анализа. Затем он пригрозил юридическими последствиями для виновных.
Во время интервью Бартиромо сослался на пост, которым Трамп поделился в социальных сетях несколькими днями ранее, в котором он написал: «Демократы — это те, кто слил информацию об ИДЕАЛЬНОМ ПОЛЕТЕ на ядерные объекты в Иране. Они должны быть привлечены к ответственности!».
Затем Трамп повторил в эфире, что «они должны быть привлечены к ответственности».
«Кто конкретно?» — спросил Бартиромо.
Трамп ответил: «Вы можете выяснить — если бы они захотели, они могли бы легко это выяснить».
В последние дни Трамп обрушился на CNN и New York Times за их репортажи об ударах по Ирану. Он осудил освещение событий как «непатриотичное» и даже упомянул о возможности судебного иска. Эти два издания, наряду с несколькими другими, сообщили, что предварительные выводы разведывательного управления Министерства обороны США указывают на то, что удары имели лишь ограниченный успех. Согласно оценке, бомбардировки отсрочили ядерные амбиции Ирана на несколько месяцев, но не привели к полному уничтожению программы.
В воскресенье аккаунт в социальной сети, принадлежащий иранскому лидеру аятолле Али Хаменеи, обвинил Трампа в необходимости «преувеличивать, чтобы скрыть правду и сохранить ее в секрете» после того, как недавние военные удары США «ничего не смогли сделать».
Трамп, напротив, неоднократно настаивал на том, что три ядерных объекта были «уничтожены». Он подробно рассказал о том, как его администрация может найти источники утечки.
«Вы подойдете и скажете репортеру: “Национальная безопасность — кто это сделал?” — сказал Трамп. “Следует это сделать. И я подозреваю, что мы будем делать что-то подобное”.
В США конституция, как правило, защищает журналистов от принуждения раскрывать свои источники, но у этой журналистской привилегии, как ее называют в просторечии, есть свои пределы, подчеркивает The Guardian.
Президент пригрозил подать в суд на CNN и New York Times за публикацию статей о предварительном отчете разведки.
В письме в New York Times адвокат Трампа заявил, что статья нанесла ущерб репутации президента, и потребовал, чтобы издание «отозвало свои заявления и принесло извинения» за публикацию, которую в письме назвали «ложной», «дискредитирующей» и «непатриотичной».