«Сразу понятно, что не наш»: В Курской области российские бойцы нашли дрон ВСУ со свастикой

Обнаруженные украинские дроны в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ.
«Обнаружен был DJI [дрон]. По нему сразу понятно, что это не наш. Знаки свастики, надписи», — сказал командир расчёта сапёров с позывным Бармалей.
Также сообщается, что в ходе гуманитарного разминирования освобождённых территорий Курской области военнослужащие 91-го инженерно-сапёрного полка обнаружили принадлежавшие противнику беспилотные летательные аппараты, планшетные компьютеры и мобильные телефоны.
Подобный случай далеко не первый. Ранее Life.ru уже писал об обнаружении в Курской области сбитого дрона ВСУ с изображениями свастики.