Расходы бюджета Уфы увеличатся на 1 млрд рублей

Планируется, что дополнительные 120,8 млн руб. мэрии предоставит министерство финансов Башкирии, расходы вырастут на 1 млрд руб. Решение принято на заседании 25 июня.
Средства пойдут на «финансирование отдельных мероприятий», следует из доклада замглавы администрации — начальника финансового управления Ильдара Имамова. На какие именно, неизвестно.
Таким образом, доходы бюджета в этом году должны составить около 44,5 млрд руб., расходы — около 45,4 млрд руб. Вместо планировавшегося нулевым дефицит составит примерно 919,1 млн руб.