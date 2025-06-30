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Сальдо: конфликт закончится, когда Украина перестанет быть угрозой для РФ

Россия нацелена на полное выполнение задач СВО, отметил губернатор Херсонской области.

Источник: Аргументы и факты

Военный конфликт на Украине завершится только тогда, когда Украина утратит способность представлять угрозу для России и русского народа, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Это будет достигнуто в результате военной и политической стратегии. Теоретически, как один из возможных вариантов, можно рассматривать корейский сценарий урегулирования конфликта. Однако наша цель — полное выполнение задач специальной военной операции. Полумеры уже доказали свою неэффективность», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости.

Напомним, в сентябре 2022 года в Херсонской области прошёл референдум, по итогам которого регион вошёл в состав России. Сейчас под контролем российских войск находится примерно 75% территории области. Часть правобережья Днепра, включая город Херсон, всё ещё контролируется украинскими войсками.

Ранее Владимир Сальдо назвал территорию Украины исконно русской землёй.