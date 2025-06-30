Сальдо: конфликт закончится, когда Украина перестанет быть угрозой для РФ

«Это будет достигнуто в результате военной и политической стратегии. Теоретически, как один из возможных вариантов, можно рассматривать корейский сценарий урегулирования конфликта. Однако наша цель — полное выполнение задач специальной военной операции. Полумеры уже доказали свою неэффективность», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости.