Военный конфликт на Украине завершится только тогда, когда Украина утратит способность представлять угрозу для России и русского народа, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Это будет достигнуто в результате военной и политической стратегии. Теоретически, как один из возможных вариантов, можно рассматривать корейский сценарий урегулирования конфликта. Однако наша цель — полное выполнение задач специальной военной операции. Полумеры уже доказали свою неэффективность», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости.
Напомним, в сентябре 2022 года в Херсонской области прошёл референдум, по итогам которого регион вошёл в состав России. Сейчас под контролем российских войск находится примерно 75% территории области. Часть правобережья Днепра, включая город Херсон, всё ещё контролируется украинскими войсками.
Ранее Владимир Сальдо назвал территорию Украины исконно русской землёй.