Россиянка помогла брату-военному сдаться в плен ВС РФ, чтобы вывезти его с Украины

По её словам, после предоставления первичных данных началась тщательная работа по организации эвакуации. Она порекомендовала женщинам обращаться к боту, отметив, что там можно получить важную информацию. Россиянка подчеркнула, что с украинской стороны установить связь невозможно, именно поэтому они даже не пытались искать брата через местные каналы.