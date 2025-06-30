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«Неудобный» электорат: Киев захотел отрезать украинцев из Европы от голосования на выборах

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале указал, что украинские власти пытаются лишить права голоса граждан, проживающих в Европе, которые осознали различия между политическим режимом на Украине и демократическими стандартами ЕС. По его словам, эти люди убедились в отсутствии на Украине полноценного государства, а нынешнюю власть он охарактеризовал как группу мародёров и преступников.

Источник: Life.ru

Дубинский выразил мнение, что разрабатываемая Киевом схема по исключению «неудобного» электората окажется неэффективной.

«Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская “демократия” отличается от настоящей, и кто убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя власть — это шайка мародеров и убийц», — высказался нардеп.

Тем временем спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о разработке специального закона, который будет регламентировать проведение выборов в стране в послевоенный период. Он отметил, что законопроект необходим для обеспечения реализации конституционного права граждан на выборы. Сам Зеленский недавно заявил, что не рассматривает возможность передачи власти до окончания военного конфликта.