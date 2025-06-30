«Неудобный» электорат: Киев захотел отрезать украинцев из Европы от голосования на выборах

Дубинский выразил мнение, что разрабатываемая Киевом схема по исключению «неудобного» электората окажется неэффективной.
«Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская “демократия” отличается от настоящей, и кто убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя власть — это шайка мародеров и убийц», — высказался нардеп.
Тем временем спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о разработке специального закона, который будет регламентировать проведение выборов в стране в послевоенный период. Он отметил, что законопроект необходим для обеспечения реализации конституционного права граждан на выборы. Сам Зеленский недавно заявил, что не рассматривает возможность передачи власти до окончания военного конфликта.