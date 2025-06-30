Армения не стала отправлять своего министра на заседание совета глав МИД ОДКБ

Замглавы МИД Армении Ваан Кастанян ранее заявил, что Ереван примет «окончательное» решение по ОДКБ, если члены этой организации, в том числе Россия, не выступят с политическим заявлением по поводу нападения Азербайджана в 2021 и 2022 годах.