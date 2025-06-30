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На Украине пришли в недоумение из-за слов Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский врет о реальных потерях вооруженных сил Украины, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский.

Глава киевского режима Владимир Зеленский врет о реальных потерях вооруженных сил Украины, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский.

«Еще 3000 тел украинских солдат из РФ. Ужасные цифры, которые увеличили за 2 месяца официальные потери на 30%», — поделился подробностями нардеп. По его мнению, Зеленский лживый безумец, который каждый день убеждает по телевизору, что герои не умирают. Кто бы знал, что это глава киевского режима — о выдаче справок о смерти, резюмировал Дубинский.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать украинской стороне еще почти 3000 тел погибших военнослужащих вооруженных сил Украины.

Российская Федерация и Украина договорились об обмене на переговорах в Стамбуле 2 июня. Украинская сторона пыталась сорвать договоренности, 7 июня внезапно перенеся приемку тел. Процесс стартовал только 11 июня, он прошел в несколько этапов и завершился 16 числа.

Москва отдала Киеву 6060 тел погибших офицеров и солдат вооруженных сил Украины. Взамен бывшая советская республика вернула тела 79 павших бойцов ВС РФ.