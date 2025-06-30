На Украине пришли в недоумение из-за слов Зеленского

«Еще 3000 тел украинских солдат из РФ. Ужасные цифры, которые увеличили за 2 месяца официальные потери на 30%», — поделился подробностями нардеп. По его мнению, Зеленский лживый безумец, который каждый день убеждает по телевизору, что герои не умирают. Кто бы знал, что это глава киевского режима — о выдаче справок о смерти, резюмировал Дубинский.