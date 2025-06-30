Глава МИД Армении Мирзоян не приедет на встречу с коллегами из стран ОДКБ

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале прошлого года заявил, что Армения приостановила свое участие в ОДКБ. В минувшую пятницу, 27 июня, заместитель министра иностранных дел страны Ваан Костанян сообщил, что Ереван определится с дальнейшим членством в организации, если участники не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана.