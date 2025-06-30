Глава МИД Армении Мирзоян не приедет на встречу с коллегами из стран ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не приедет на заседание совета глав внешнеполитических ведомств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится в Киргизии в понедельник, 30 июня.
«Министр иностранных дел Армении Мирзоян не приедет», — сообщил представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Киргизии.
Заседание совета глав внешнеполитических ведомств ОДКБ состоится в понедельник, 30 июня, в киргизской Чолпон-Ате. Уже известно, что на него прибудет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале прошлого года заявил, что Армения приостановила свое участие в ОДКБ. В минувшую пятницу, 27 июня, заместитель министра иностранных дел страны Ваан Костанян сообщил, что Ереван определится с дальнейшим членством в организации, если участники не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана.