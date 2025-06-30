«Это не конец»: разошедшаяся оппозиция начала перекрывать улицы в Сербии

Тысячи людей перекрыли улицы в Сербии, где напряженность резко возросла после ареста антиправительственных демонстрантов, которые днем ранее вступили в столкновения с полицией во время массового ночного митинга с требованием досрочных выборов, что ознаменовало кульминацию многомесячного общественного несогласия.
Протестующие установили металлические ограждения и мусорные контейнеры в различных местах столицы Белграда с конца воскресенья до утра понедельника, а также заблокировали ключевой мост через реку Сава. Протестующие в северном городе Нови-Сад забросали яйцами офисы правящей популистской Сербской прогрессивной партии.
Сербские СМИ сообщили, что аналогичные акции протеста были организованы в небольших городах по всей стране.
Протестующие требуют, чтобы власти освободили десятки студентов университетов и других участников демонстрации, которые были заключены в тюрьму за нападение на полицию или за участие в заговоре с целью свержения правительства во время субботней студенческой акции протеста в Белграде.
Ранее в воскресенье на пресс-конференции лидер сербских популистов Александр Вучич обвинил организаторов акции протеста в подстрекательстве к насилию и нападениях на полицию.
«Еще много людей будут арестованы за нападение на полицию… Это не конец», — сказал Вучич, обвинив протестующих в «терроре».
Столкновения начались после окончания официальной части митинга, отмечает Al Jazeera. Полиция применила перцовый баллончик, дубинки и щиты, в то время как протестующие бросали камни, бутылки и другие предметы.
Критики обвиняют Вучича во все большей авторитарности с момента прихода к власти более десяти лет назад, он занимал пост первого заместителя премьер-министра с 2012 по 2014 год и премьер-министра с 2014 по 2017 год, прежде чем стать президентом. Он отрицает все обвинения.
Субботний митинг стал одним из крупнейших за восемь месяцев продолжительных демонстраций, вызванных обрушением крыши на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в ноябре, в результате которого погибли 16 человек, — трагедией, в которой многие обвиняют глубоко укоренившуюся коррупцию, отмечает Al Jazeera.
После возмущения по поводу катастрофы премьер-министр Милош Вучевич подал в отставку, но правящая партия осталась у власти, в правительстве произошли кадровые перестановки, и президент Вучич по-прежнему оставался на своем посту.
Власти оценивают численность толпы в 36 000 человек, что значительно ниже независимой оценки Архива общественных собраний, которая составляет около 140 тысяч человек.
Во время своей пресс-конференции Вучич также раскритиковал «террористов и тех, кто пытался свергнуть государство», выделив главного декана Белградского университета Владана Джокича, который был среди протестующих.
«Сербия победила. Вы не можете разрушить Сербию насилием», — заявил Вучич. «Они сознательно хотели спровоцировать кровопролитие. Наступает время ответственности».
Протестующие называют нынешнее популистское правительство «нелегитимным» и возлагают ответственность за любое насилие на правительство.
В воскресенье полиция сообщила, что 48 сотрудников получили ранения, в то время как 22 протестующих обратились за медицинской помощью. Из 77 арестованных 38 человек остаются под стражей, большинству из которых предъявлены уголовные обвинения, заявляет министр внутренних дел Ивица Дачич.
Перед субботней акцией протеста организаторы выдвинули Вучичу «ультиматум» о назначении выборов — требование, которое он неоднократно отвергал.
После митинга организаторы выступили с обращением к толпе, в котором призвали сербов «взять свободу в свои руки» и дать им «зеленый свет».
«У властей были все механизмы и все время, чтобы выполнить требования и предотвратить эскалацию», — говорится в заявлении организаторов в соцсети.
В воскресенье Вучич повторил, что до конца 2026 года общенационального голосования не будет. Он неоднократно заявлял, что протесты являются частью иностранного заговора с целью свержения его правительства.