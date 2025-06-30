«Это не конец»: разошедшаяся оппозиция начала перекрывать улицы в Сербии

Критики обвиняют Вучича во все большей авторитарности с момента прихода к власти более десяти лет назад, он занимал пост первого заместителя премьер-министра с 2012 по 2014 год и премьер-министра с 2014 по 2017 год, прежде чем стать президентом. Он отрицает все обвинения.