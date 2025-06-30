«Если будет плохо себя вести»: Трамп пригрозил лишить Нью-Йорк финансирования

Трамп угрожает лишить Нью-Йорк финансирования, если кандидат в мэры от демократической партии Зохран Мамдани «не будет хорошо себя вести». Леволиберальный кандидат в мэры американского мегаполиса отрицает обвинения Трампа в том, что он коммунист, и подтверждает необходимость обложения налогом богатых.
Дональд Трамп в воскресенье пригрозил лишить Нью-Йорк федеральных средств, если избранный им кандидат в мэры социалист-демократ Зохран Мамдани «не будет хорошо себя вести» в случае своего избрания.
Получивший лишь в 2018 году американское гражданство (он уроженец Уганды, с индийскими корнями и исповедует ислам шиитского толка) Мамдани, тем временем, отрицает, что он, по словам президента, коммунист. Но политик подтвердил свою приверженность повышению налогов для самых богатых жителей Нью-Йорка, сказав при этом: «Я не думаю, что у нас должны быть миллиардеры».
В интервью ведущей Fox News Марии Бартиромо Трамп заявил, что победа Мамдани была бы «немыслимой», поскольку он считает кандидата «чистокровным коммунистом».
Он добавил: «Давайте скажем так: если он все-таки вступит в должность, я остаюсь президентом, и ему придется поступать правильно, иначе они не получат никаких денег. Он должен поступать правильно, иначе они не получат никаких денег».
По данным городского контролера, в прошлом году в город поступило более 100 миллиардов долларов от федерального правительства через различные организации и программы.
Выступая в воскресенье в программе NBC Meet the Press on Sunday, Мамдани сказал: «Нет, я не коммунист».
Он также сказал, что ему «уже пришлось начать привыкать к тому факту, что президент будет говорить о том, как я выгляжу, как у меня звучит голос, откуда я, кто я такой — в конечном счете, потому что он хочет отвлечь внимание от того, за что я борюсь».
Мамдани сказал, что его вдохновил американский борец за гражданские права Мартин Лютер Кинг-младший, который однажды заметил: «Называйте это демократией или демократическим социализмом. В этой стране должно быть лучшее распределение богатства для всех Божьих детей».
Затем он подтвердил свое намерение повысить налоги для самых богатых жителей Нью-Йорка в рамках предвыборного обещания «переложить налоговое бремя с домовладельцев, обремененных чрезмерными налогами, на более дорогие дома в более богатых и белых районах».
«Я не думаю, что у нас должны быть миллиардеры, потому что, честно говоря, в условиях такого неравенства это огромные деньги, и, в конечном счете, нам нужно больше равенства в нашем городе, в нашем штате и по всей нашей стране», — сказал Мамдани. — И я с нетерпением жду возможности работать со всеми, включая миллиардеров, чтобы сделать город более справедливым для всех них".
Мамдани сказал, что это предложение отражает «описание того, что мы видим прямо сейчас».
«Это не зависит от расы», — сказал он. "Это скорее оценка того, какие районы облагаются недостаточными налогами, а какие — чрезмерными.
«Это делается не для того, чтобы отойти от расовой оценки районов или нашего города. Скорее, это делается для того, чтобы у нас действительно были равные условия игры».
Многие жители Нью-Йорка и умеренные политики-демократы выразили обеспокоенность победой Мамдани над бывшим губернатором Эндрю Куомо на предварительных выборах 24 июня в качестве кандидата от Демократической партии.
Среди тех, кто поддержал его, была прогрессивная конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. Но его не поддержали многие другие видные деятели Демократической партии, в том числе губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул, которая холодно заявила после его победы: «Очевидно, что в наших позициях есть определенные различия, но я также считаю, что нам необходимо провести эти переговоры».
Мамдани заявил в воскресенье, что он с нетерпением ждет обсуждения с Хочул, сказав: «В конечном счете, моя политика, мое видение основаны на оценке того, что происходит на самом деле».
На вопрос, считает ли он, что умеренные демократы боятся его, Мамдани ответил: "Я думаю, что люди готовятся к этим выборам.
«В конечном счете, мы показываем, что, ставя трудящихся на первое место, возвращаясь к истокам Демократической партии, мы на самом деле находим выход из ситуации, когда мы сталкиваемся с авторитаризмом в Вашингтоне, округ Колумбия» при администрации Трампа.
В своих комментариях по поводу того, что Мамдани добился выдвижения от демократов в городе, где преобладает демократия, Трамп сказал: «Это шокирует».
«Раньше я говорил, что у нас в стране никогда не будет социалистов», — сказал, в частности, президент.
Отвечая на вопрос о предложениях Мамдани выступить против ужесточения иммиграционных мер его администрации и арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он появится в Нью-Йорке, Трамп сказал, что кандидат в мэры «потерпит неудачу» по обоим пунктам.
«Он леворадикальный сумасшедший», — сказал Трамп.
Мамдани, со своей стороны, заявил, что демократы «должны быть партией, которая выступает не только против Дональда Трампа, но и за что-то».
«И наша кампания была направлена на то, чтобы помочь работающим людям вернуть достоинство в их жизнь», — сказал Мамдани.