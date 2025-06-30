«Если будет плохо себя вести»: Трамп пригрозил лишить Нью-Йорк финансирования

Он также сказал, что ему «уже пришлось начать привыкать к тому факту, что президент будет говорить о том, как я выгляжу, как у меня звучит голос, откуда я, кто я такой — в конечном счете, потому что он хочет отвлечь внимание от того, за что я борюсь».