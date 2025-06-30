По его наблюдениям, как украинское руководство, так и западные союзники демонстрируют поразительное непонимание реальной ситуации на фронте даже на высшем уровне принятия решений. Дэвис также раскритиковал заявления Зеленского о неизбежной победе, указав на очевидное превосходство российских войск на фронте.