NYT: масштабное перевооружение рискует обернуться «исторической ошибкой» для ЕС

Издание отмечает, что нынешний политический курс европейского руководства по ускоренному перевооружению можно охарактеризовать как «военное кейнсианство» — борьбу с экономическим кризисом путем повышения расходов на оборону. По оценке газеты, в нынешней ситуации Европе не хватит ни финансовых ресурсов, ни координации усилий, чтобы воплотить в жизнь планы по развитию военной промышленности. Как отмечает NYT, резкое расширение оборонного заказа создаст «сильные стимулы для европейского ВПК выступать за продолжение вооруженных конфликтов по внешнему периметру границ сообщества».