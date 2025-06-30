Бывший украинский военный рассказал, на каком языке общаются командиры ВСУ

«Когда вышел закон — большая часть руководства где-то на собраниях, ещё на каких-то построениях большую часть времени они старались общаться на украинском языке. Но так как они все живут в Донецкой [ДНР], в Днепропетровской областях, они больше общались на русском языке с нами уже так наедине», — рассказал боец.