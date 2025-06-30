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Euractiv: НАТО призывала Трампа усилить давление на РФ, но он остался осторожным

В НАТО уверены, что, вводя новые санкции, они смогут усилить экономическое давление на Россию.

Президент Чехии Петр Павел рассказал, что лидеры НАТО призвали главу США Дональда Трампа усилить экономическое влияние на Россию. Произошло это во время закрытого ужина на высшем уровне, однако американский лидер «оставался осторожным», пишет Euractiv.

«Мы говорили с ним очень последовательно и сообща, убеждая его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию. Не с целью вызвать экономический крах РФ, а чтобы заставить ее осознать, что альтернативы переговорам просто нет», — цитирует издание слова политика.

Во время ужина Трамп упомянул о своем успехе с налаживанием торговых отношений с Китаем и, по словам Павла, он решил на этом сыграть.

«Я сказал: Видите ли, именно такой решительный подход нам сейчас нужен в отношении РФ. Если Китай почувствовал это в течение месяца, то Россия, с ее экономикой, может почувствовать это в течение недели или двух», — подчеркивает президент.

Как KP.RU писал ранее, Франция ожидает согласование 18-го пакета антироссийских санкций ЕС в ближайшие дни. Об этом в эфире телеканала LCI заявил глава МИД республики.

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