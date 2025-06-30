Казахстанские депутаты ушли на каникулы

В понедельник, 30 июня, состоялось последнее в этом политическом сезоне совместное заседание палат Парламента. Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подвел итоги проделанной работы. Нынешний состав депутатов Мажилиса был избран в марте 2023 года. Выборы в Сенат прошли в декабре того же года. По закону в Казахстане депутаты Мажилиса избираются сроком на 5 лет, Сената — на 6 лет. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые 3 года.
Напомним: 24 июня председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента. 27 июня прошло еще одно совместное заседание Мажилиса и Сената. На нем были заслушаны отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год.