Казахстанские депутаты ушли на каникулы

В понедельник, 30 июня, состоялось последнее в этом политическом сезоне совместное заседание палат Парламента. Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подвел итоги проделанной работы. Нынешний состав депутатов Мажилиса был избран в марте 2023 года. Выборы в Сенат прошли в декабре того же года. По закону в Казахстане депутаты Мажилиса избираются сроком на 5 лет, Сената — на 6 лет. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые 3 года.