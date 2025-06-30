Канада отменила налог на цифровые услуги в ожидании торговой сделки с США

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты намерены заключить соглашение с Канадой, чтобы она присоединилась к проектируемой системе противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Если это решение будет принято, то «Страна кленового листа» должна оплатить присоединение к системе.